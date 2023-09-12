Команда Роберто Мартинеса одержала 6 из 6 побед с общим счетом 24:0. Причем последняя из них стала знаковой, пишет 24 Канал.

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Исторический результат был добыт без Роналду

В шестом туре сборная Португалии встречалась с крепким Люксембургом, который за последние годы значительно прибавил в качестве и претендует в группе на второе место. однако борьбы болельщикам увидеть не удалось. Чемпионы Европы 2016 деклассировали соперника со счетом 9:0. Эта победа стала самой разгромной в истории Португалии.

Диогу Жота, Гонсалу Рамуш и Гонсалу Инасиу оформили по дублю, также забили Рикарду Орта, Жоау Феликс и Бруну Фернандеш, который к тому же отдал 3 ассиста.

Отметим, что исторический матч пропускал лучший бомбардир команды Криштиану Роналду, являющийся автором 123 голов в футболке сборной Португалии. Он не сыграл из-за перебора желтых карточек.

Предыдущий рекорд был установлен 20 лет назад, тогда пострадал Кувейт, пропустив 8 голов.

Самые разгромные победы сборной Португалии по футболу

1. Португалия – Люксембург – 9:0 (11 сентября 2023 года)

2-4. Португалия – Кувейт – 8:0 (19 ноября 2003 года)

2-4. Португалия – Лихтенштейн – 8:0 (9 июня 1999 года)

2-4. Португалия – Лихтенштейн – 8:0 (18 ноября 1994 года)

5-9. Португалия – Андорра – 7:0 (11 ноября 2020 года)

5-9. Португалия – Эстония – 7:0 (8 июня 2016 года)

5-9. Португалия – Северная Корея – 7:0 (6 июня 2010 года)

5-9. Португалия – Азербайджан – 7:0 (26 марта 1999 года)

5-9. Лихтенштейн – Португалия – 0:7 (15 августа 1995 года)

Благодаря этой победе Португалия закрепилась на первой позиции и почти гарантировала выход на Евро-2024.



Турнирная таблица группы J / инстаграмм турнира

Видеообзор матча Португалия – Люксембург