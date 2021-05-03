По информации источника, дончане будут играть в Киеве.

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Внимание! Поскольку Донбасс не сможет принять участие в розыгрыше Континентального Кубка, его место в турнире займет вице-чемпион Украины – киевский Сокол.

Достижения Донбасса в Европе

Донбасс выигрывал Континентальный кубок IIHF в 2013 году и выступал в КХЛ в 2012/13 и 2013/14 годах.

Последний раз в Европе Донбасс играл в 2019 году. В третьем раунде в группе F соперниками дончан стали польская Краковия, казахстанский Бейбарыс и белорусский Неман. Тогда команде не удалось квалифицироваться в Суперфинал турнира.

В нынешнем сезоне Донбасс в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги со счетом 4:0 обыграл киевский Сокол.