Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ, но он продолжает оставаться

Печерский районный суд Киева принял решение о продлении срока отстранения Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола. Но Павелко продолжает оставаться на посту президента УАФ и выполняет свои обязанности.

Впервые Андрея Павелко отстранили от должности президента УАФ решением суда 17 февраля 2023 года. Тогда прокуратура просила отстранение на два месяца, но суд принял решение об отстранении на один месяц – до 17 марта. Правда решение не вступило в силу, ведь Павелко подал апелляцию, поэтому продолжал исполнять обязанности президента УАФ.

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13 марта Печерский районный суд Киева принял решение о продлении срока отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ. Правда в этот раз в два месяца – до 13 мая, сообщает Football Hub.



Постановление суда об отстранении Павелка / фото Football Hub

Правда в УАФ на все это отреагировали словами о манипуляциях.

"Продолжение (отстранение, – 24 Канал ) de-jure и de-facto не состоялось. Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу. Потому что судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции. Вместе с тем прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать", – говорится в заявлении УАФ.