Вперше Андрія Павелка відсторонили від посади президента УАФ рішенням суду 17 лютого 2023 року. Тоді прокуратура просила відсторонення на два місяці, але суд прийняв рішення про відсторонення на один місяць – до 17 березня. Правда рішення не набрало чинності, адже Павелко подав апеляцію, тож і далі виконував обов'язки президента УАФ.

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13 березня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ. Правда цього разу на два місяці – до 13 травня, повідомляє Football Hub.



Ухвала суду про відсторонення Павелка / фото Football Hub

Правда в УАФ на це все відреагували словами про маніпуляції.

"Продовження (відсторонення, – 24 Канал) de-jure та de-facto не відбулося. Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили. Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції. Разом із тим прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати", – йдеться в заяві УАФ.