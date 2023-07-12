Генеральный директор нидерландского Аякса пережил инсульт во время отпуска в Хорватии. Жена Эдвина ван дер Сара рассказала клубной пресс-службе о состоянии своего мужа, который продолжает лежать в больнице.

К теме Легенда Аякса и Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар оказался в реанимации: подробности ситуации

Аннемари ван дер Сар: Мы должны терпеливо ждать

Легендарный голкипер МЮ находится в отделении интенсивной терапии. К счастью, его состояние стабильное, поэтому жизни бывшего футболиста ничего не угрожает.

Семья Эдвина не спешит с выводами, ведь легенде футбола нужно изрядно полечиться и восстановиться после инсульта.

Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное. Его жизни ничего не угрожает. Каждый раз, когда мы его посещаем, он коммуникабельный. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться его ситуация,

– рассказала жена легенды футбола.

Напомним, что после окончания карьеры футболиста (летом 2011-го) Эдвин ван дер Сар работает в нидерландском Аякси. В структуре "гномов" работал менеджером по маркетингу, спортивным СЕО, а до конца июля 2023-го имеет контракт в должности генерального директора клуба. В этой должности Эдвин работает еще с 2016-го.

К слову, прошлый сезон-2022/2023 Аякс закончил на 3-м месте, набрав 69 баллов в 34 турах. "Гномы" пропустили мимо себя только ставший чемпионом Нидерландов Фейенорд и второе ПСВ.

Главное о карьере Эдвина ван дер Сара