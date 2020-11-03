Сборная Уэльса временно осталась без главного тренера. Райана Гиггза отстранили от работы. Причиной стало задержание бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" полицией.

Задержали Райана Гиггза после того, как в полицию обратилась его девушка – 30-летняя Кейт Гревилл. Она обвинила его в нападении, пишет BBC. Девушка получила легкие травмы, от госпитализации отказалась.

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Инцидент произошел еще 1 ноября. После задержания Гиггза допросили. Однако впоследствии выпустили под залог. Но запретили покидать пределы страны.

Из-за этих обвинений в сборной Уэльса приняли решение временно отстранить его от работы. Во вторник, 3 ноября, Гиггз должен был провести пресс-конференцию перед матчами сборной.

Вместо Гиггза руководить сборной Уэльса будет его помощник Роберт Пейдж.

В ноябре Уэльс должен сыграть три матча: товарищескую игру против США (12 ноября) и дважды в рамках Лиги наций – против Ирландии (15 ноября) и Финляндии (18 ноября). Все три игры – домашние для сборной Уэльса.

Уже в 2021 году сборную Уэльса ожидает выступление на Евро-2020. Там команда сыграет в группе A против Италии, Швейцарии и Турции.