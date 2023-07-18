Суд визнав легенду Манчестер Юнайтед невинним у насильстві над своєю колишньою дівчиною. Королівська прокурорська служба зняла всі звинувачення з 48-річного валлійця.
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Через відсутність доказів легендарного футболіста виправдали
З 2020 року Кейт Гревіль стверджувала, що Гіггз її бив, контролював та зустрічався з 8 іншими дівчатами під час їхніх стосунків. Через це легендарний футболіст втратив посаду головного тренера збірної Уельсу.
Раяну загрожувало до 5 років позбавлення волі, якби суд визнав його винним. Проте цього не сталося, після ретельного вивчення справи, легендарний валієць може перегорнути жахливу сторінку в історії свого життя та повернутися до футболу.
Гіггз відчуває глибоке полегшення від того, що справа підійшла до кінця після майже трьох років боротьби за своє ім'я. Тепер він буде заново вибудовувати свою кар'єру та життя,
– йдеться у заяві сторони захисту.
Кар'єра Раяна Гіггза
- Легендарний футболіст усю свою професійну ігрову кар'єру провів у Манчестер Юнайтед.
- Зіграв за клуб 963 матчі, у яких забив 168 голів та зробив 259 асистів.
- Протягом кар'єри не отримав жодної червоної картки.
- Чемпіона Англії (13), володар Кубка (4) та Суперкубка Англії (10).
- Дворазовий переможець ЛЧ.
- Всього здобув 36 титулів.
- Після закінчення ігрової кар'єри увійшов до тренерського штабу МЮ на навіть був виконуючим обов'язки головного тренера.
- З 2018 року й до звинувачень у насильстві очолював збірну Уельсу.