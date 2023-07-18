Суд визнав легенду Манчестер Юнайтед невинним у насильстві над своєю колишньою дівчиною. Королівська прокурорська служба зняла всі звинувачення з 48-річного валлійця.

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Через відсутність доказів легендарного футболіста виправдали

З 2020 року Кейт Гревіль стверджувала, що Гіггз її бив, контролював та зустрічався з 8 іншими дівчатами під час їхніх стосунків. Через це легендарний футболіст втратив посаду головного тренера збірної Уельсу.

Раяну загрожувало до 5 років позбавлення волі, якби суд визнав його винним. Проте цього не сталося, після ретельного вивчення справи, легендарний валієць може перегорнути жахливу сторінку в історії свого життя та повернутися до футболу.

Гіггз відчуває глибоке полегшення від того, що справа підійшла до кінця після майже трьох років боротьби за своє ім'я. Тепер він буде заново вибудовувати свою кар'єру та життя,

– йдеться у заяві сторони захисту.

Кар'єра Раяна Гіггза