Звездный нападающий "Атлетико" Луис Суарес получил желтую карточку за курьезный момент в матче. Уругваец решил помочь арбитру разобраться в видеоповторе и увидел "желтый" свет перед собой.

Матч 3-го тура группы Лиги чемпионов "Локомотив" - "Атлетико" запомнился не так игрой, как забавным моментом за участие нападающего гостей. Видео с Суаресом мгновенно разлетелось в соцсетях, пишет 24 канал.

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Забавный видеоповтор

В середине первого тайма хавбек испанцев Эктор Эррера сыграл рукой в ​​собственной штрафной, поэтому главный арбитр встречи Бенуа Бастьен решил воспользоваться услугами VAR.

Суарес также побежал вплотную к монитору, проверить, чтобы судья не ошибся с решением, но такой поступок уругвайца разозлил рефери. Арбитр без раздумий показал форварду желтую карточку, а "Локомотив" получил право на пробитие пенальти. К мячу подошел Миранчук и хладнокровно переиграл голкипера. Этот гол сравнял счет – 1:1.

Одной команде в течение матча больше так и не удалось отличиться в воротах. В итоге поединок завершился ничьей 1:1. После мирового "Атлетико" находится на 2-м месте в таблице, в их активе 4 пункта. А вот их соперник из России "Локомотив" располагается в них за "спиной" – 3-я ступень и 2 очка.

Таблицу А единолично возглавляет действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" – 9 набранных пунктов. В фундаменте таблицы находится "СБ Зальцбург" – 1 очко.