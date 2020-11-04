Зірковий нападник "Атлетіко" Луїс Суарес отримав жовту картку за курйозний момент у матчі. Уругваєць вирішив допомогти арбітру розібратись у відеоповторі та побачив "жовте" світло перед собою.

Матч 3-го туру групи Ліги чемпіонів "Локомотив" – "Атлетіко" запам'ятався не так грою, як кумедним моментом за участь нападника гостей. Відео з Суаресом миттю розлетілось у соцмережах, пише 24 канал.

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Кумедний відеоповтор

У середині першого тайму хавбек іспанців Ектор Еррера зіграв рукою у власному штрафному, тому головний арбітр зустрічі Бенуа Бастьєн вирішив скористатися послугами VAR.

Суарес також побіг впритул до монітора, перевірити, щоб суддя не помилився із рішенням, але такий вчинок уругвайця розізлив рефері. Арбітр без роздумів показав форварду жовту картку, а "Локомотив" отримав право на пробиття пенальті. До м'яча підійшов Міранчук та холоднокровно переграв голкіпера. Цей гол зрівняв рахунок у зустрічі – 1:1.

Жодній команді протягом матчу так і не вдалось більше відзначитись у воротах. У підсумку поєдинок завершився нічиєю 1:1. Після мирової "Атлетіко" перебуває на 2-му місці у таблиці, у їх активі 4 пункти. А от їх суперник з Росії "Локомотив" розташовується у них за "спиною" – 3-тя сходинка та 2 очки.

Таблицю А одноосібно очолює чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" – 9 набраних пунктів. У підвалинах таблиці перебуває "РБ Зальцбург" – 1 очко.