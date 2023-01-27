"Важнейшая команда на ЧЕ": биатлонист из Норвегии поздравил Дудченко и поддержал Украину

В первый день чемпионата Европы по биатлону сборная Украины завоевала две награды. Автором второй медали в швейцарском Ленцерхайде стал Антон Дудченко.

26-летний украинский биатлонист показал почти идеальную стрельбу, которая так важна в "индивидуалке", выбив 19 из 20 мишеней. Вдобавок неплохая скорость на трассе позволила Антону Дудченко подняться на вторую строчку пьедестала.

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Норвежцы продолжают поддерживать Украину

Украинец уступил только норвежцу Эндре Стремсгейму, который прошел все четыре огневых рубежа на отлично – 20 из 20 и стал чемпионом Европы по биатлону в индивидуальной гонке. Третьим финишировал словенец Ловро Планко.

После церемонии награждения триумфатор гонки Стремсгейм выложил в своем инстаграмме фото с Дудченко. В публикации под фото норвежец назвал украинскую сборную "самой важной командой" этого чемпионата Европы-2023. Также норвежский биатлонист добавил патриотический украинский лозунг "Слава Украине".

Но Эндре не написал это по-английски "Glory Ukraine", а "Slava Ukraini".

Идеальный старт в Ленцергайде с 20 выбитыми мишенями из 20. Большое поздравление важнейшей команде и спортсменам этого чемпионата Европы. Слава Украине!,

– написал норвежский биатлонист.

Биатлонисты сборной Норвегии были одними из первых, кто поддержал Украину после 24 февраля. На их снаряжении до сих пор можно увидеть сине-желтые сердечки как знак поддержки Украины в войне против России.

Отметим, что Юлия Джима стала автором первой награды Украины на этом чемпионате Европы по биатлону. Киевлянка финишировала третьей в "индивидуалке", но после протеста, который подала Италия сама на себя, стала второй. Ведь система ошибочно не засчитала два промаха итальянки на второй стрельбе.

27 января на чемпионате Европы состоятся два спринта. Начало женской гонки в 11:30, а мужчин – в 15:00 (по киевскому времени).