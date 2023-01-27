26-річний український біатлоніст показав майже ідеальну стрільбу, яка так важлива в "індивідуалці", вибивши 19 із 20 мішеней. У додачу непогана швидкість на трасі дозволила Антону Дудченку підійнятись на другу сходинку п'єдесталу.
До теми Антон Дудченко – срібний призер чемпіонату Європи з біатлону
Норвежці продовжують підтримувати Україну
Українець поступився лише норвежцю Ендре Стрьомсгейму, який пройшов усі чотири вогневі рубежі на відмінно – 20 із 20 та став чемпіоном Європи з біатлону в індивідуальній гонці. Третім фінішував словенець Ловро Планко.
Після церемонії нагородження тріумфатор гонки Стрьомсгейм виклав у своєму інстаграмі фото з Дудченком. У публікації під фото норвежець назвав українську збірну "найважливішою командою" цього чемпіонату Європи-2023. Також норвезький біатлоніст додав патріотичне українське гасло "Слава Україні".
Але Ендре не написав це англійською "Glory Ukraine", а "Slava Ukraini".
Ідеальний старт в Ленцергайде з 20-ма вибитими мішенями з 20. Велике привітання найважливішій команді та спортсменам цього чемпіонату Європи. Слава Україні!,
– написав норвезький біатлоніст.
Нагадаємо, що біатлоністи збірної Норвегії були одними з перших, хто підтримав Україну після 24 лютого. На їх спорядженні досі можна побачити синьо-жовті сердечка, як знак підтримки України у війні проти Росії.
Відзначимо, що Юлія Джима стала авторкою першої нагороди України на цьому чемпіонаті Європи з біатлону. Киянка фінішувала третьою в "індивідуалці", але після протесту, який подала Італія сама на себе, стала другою. Адже система помилково не зарахувала два промахи італійки на другій стрільбі.