Стремится стать олимпийским чемпионом: Хижняк принял решение относительно карьеры

Серебряный призер Олимпиады-2020 по боксу Александр Хижняк решил не останавливаться на втором месте, а получить звание олимпийского чемпиона. Украинец остается в любителях.

Хочет "золото" Олимпиады

Александр Хижняк в свои 26 лет остается боксировать в любителях. Украинец не намерен пока переходить в профессионалы.

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Боксер останется в любителя на еще один олимпийский цикл, чтобы стать олимпийским чемпионом в Париже-2024. Хижняк вспомнил финальный бой на Олимпиаде-2020 против Геберта Соузы. Александр признался, что даже не видел того рокового удара от бразильца.

После прилета наши призеры Олимпиады посетили Офис Президента Украины. Владимир Зеленский наградил наших спортсменов медалями "За заслуги".

"Был уверен, что этот путь приведет к олимпийскому золоту. Но, знаете, я пропустил тот удар в финале. Если честно, не видел его даже. Он прилетел ниоткуда и попал. Я быстро восстановился, и решение судьи точно не понимаю и не разделяю. И мне максимально помогают, чтобы я остался на еще один олимпийский цикл и выиграл золото в Париже", – отметил серебряный призер в Токио.

"Думаю, продолжим этот путь"

Украинец не собирается заглядывать в будущее. Но он и его команда планируют и хотят пройти этот олимпийский путь снова, чтобы получить "золото" на французской земле.

Нужно продолжить путь и остаться в олимпийском боксе, чтобы взять золото. Но, конечно, вспоминать по поводу исхода в Париже не стоит. Но мы планируем и хотим пройти, наверное, еще один олимпийский цикл и добыть золотую медаль в Париже. Думаю, продолжим этот путь,

– ответил украинский боксер.