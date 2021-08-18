Хоче "золото" Олімпіади
Олександр Хижняк у свої 26 років залишається боксувати в аматорах. Українець не має наміру поки що переходити у професіонали.
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Боксер залишиться в аматора на ще один олімпійський цикл, щоб стати олімпійським чемпіоном у Парижі-2024. Хижняк пригадав фінальний бій на Олімпіаді-2020 проти Геберта Соузи. Олександр зізнався, що навіть не бачив того фатального удару від бразильця.
"Був впевнений, що цей шлях приведе до олімпійського золота. Але, знаєте, я пропустив той удар у фіналі. Якщо чесно, не бачив його навіть. Він прилетів нізвідки і влучив. Я швидко відновився, і рішення судді точно не розумію і не поділяю. І мені максимально допомагають, щоб я залишився на ще один олімпійський цикл і виграв золото в Парижі", – зазначив срібний призер у Токіо.
"Думаю, продовжимо цей шлях"
Українець не збирається заглядати у майбутнє. Але він та його команда планують і хочуть пройти цей олімпійський шлях знову, щоб здобути "золото" на французькій землі.
Потрібно продовжити шлях і залишитися в олімпійському боксі, щоб взяти золото. Але, звичайно, згадувати з приводу результату в Парижі не варто. Але ми плануємо і хочемо пройти, напевно, ще один олімпійський цикл і здобути золоту медаль в Парижі. Думаю, продовжимо цей шлях,
– відповів український боксер.
- Нагадаємо, що Хижняк здобув перемогу у двох раундах. Але фатальний пропущений удар у третьому забрав усі шанси на олімпійське золото. Українець опинився на канвасі, але відразу підійнявся на ноги.
- Суддя не став відраховувати Олександру та сигналізував про перемогу бразильця. Хижняк так і не зрозумів, чому рефері не дав змоги продовжити бій.