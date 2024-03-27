22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, которая сопровождалась масштабным пожаром. В результате теракта погибло более 140 человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В "Крокусе" погибла представительница сборной России

Одной из жертв стрельбы стала член паралимпийской сборной России по настольному теннису Екатерина Попова. Спортсменке было 39 лет.

"Ее уход - большая потеря для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА.

Своими достижениями она внесла значительный личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", – говорится в заявлении Паралимпийского комитета России.

В составе сборной России Попова участвовала в чемпионатах Европы и других международных соревнованиях для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсменка дважды становилась чемпионкой России и имела звание мастера спорта.

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