22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, которая сопровождалась масштабным пожаром. В результате теракта погибло более 140 человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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В "Крокусе" погибла представительница сборной России
Одной из жертв стрельбы стала член паралимпийской сборной России по настольному теннису Екатерина Попова. Спортсменке было 39 лет.
"Ее уход - большая потеря для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА.
Своими достижениями она внесла значительный личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", – говорится в заявлении Паралимпийского комитета России.
В составе сборной России Попова участвовала в чемпионатах Европы и других международных соревнованиях для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсменка дважды становилась чемпионкой России и имела звание мастера спорта.
Главное о событиях в "Крокус Сити Холл"
- Теракт в торговом комплексе "Крокус Сити Холл" состоялся вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы "Пикник".
- Ответственность за стрельбу взяла террористическая организация "ИГИЛ-К", которая таким образом отомстила России за преступления в Афганистане и Сирии.
- В результате стрельбы погибло более 140 человек, в том числе российский хоккеист. Еще 95 человек считаются пропавшими без вести, а количество пострадавших составляет 360.