В пятницу, 22 марта, в Красногорске, что под Москвой, произошел масштабный теракт. Четверо злоумышленников открыли огонь по посетителям “Крокус Сити Холл”, где россияне собирались на концерт местной группы “Пикник”.

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Хоккеист погиб в "Крокусе"

По оценкам россиян, жертвами нападения стали по меньшей мере 140 человек. Среди них был и представитель российского спорта Алексей Рудницкий, который является уроженцем Ярославля.

39-летний спортсмен был хоккеистом, который выступал за один из любительских клубов Ярославля. В этом сезоне Рудницкий не провел ни одной игры, последний раз выходил на лед лишь в прошлом году.

Отметим, что ответственность за атаку на "Крокус Сити Холл" взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Она опубликовала групповое фото преступники, но их лица на фотографии скрыли.

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Между тем, россияне сообщают о задержании всех подозреваемых. Они заявляют, что те якобы направлялись в сторону Украины, где и хотели спрятаться. Одному из террористов даже отрезали ухо и демонстративно хвастались этим в соцсетях.