22 березня у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина, яка супроводжувалася масштабною пожежею. Внаслідок теракту загинуло понад 140 осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У "Крокусі" загинула представниця збірної Росії

Однією з жертв стрілянини стала членкиня паралімпійської збірної Росії з настільного тенісу Єкатєріна Попова. Спортсменці було 39 років.

"Її відхід — велика втрата для спортивної громадськості та збірної Росії з настільного тенісу спорту осіб з ПОДА.

Своїми досягненнями вона зробила значний особистий внесок у розвиток цього виду спорту. Це непоправна втрата для нас", – йдеться у заяві Паралімпійського комітету Росії.

У складі збірної Росії Попова брала участь у чемпіонатах Європи та інших міжнародних змаганнях для людей з ураженням опорно-рухового апарату (ПОДА). Спортсменка двічі ставала чемпіонкою Росії та мала звання майстра спорту.

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