22 березня у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина, яка супроводжувалася масштабною пожежею. Внаслідок теракту загинуло понад 140 осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У "Крокусі" загинула представниця збірної Росії
Однією з жертв стрілянини стала членкиня паралімпійської збірної Росії з настільного тенісу Єкатєріна Попова. Спортсменці було 39 років.
"Її відхід — велика втрата для спортивної громадськості та збірної Росії з настільного тенісу спорту осіб з ПОДА.
Своїми досягненнями вона зробила значний особистий внесок у розвиток цього виду спорту. Це непоправна втрата для нас", – йдеться у заяві Паралімпійського комітету Росії.
У складі збірної Росії Попова брала участь у чемпіонатах Європи та інших міжнародних змаганнях для людей з ураженням опорно-рухового апарату (ПОДА). Спортсменка двічі ставала чемпіонкою Росії та мала звання майстра спорту.
Головне про події в "Крокус Сіті Хол"
- Теракт у торговельному комплексі "Крокус Сіті Хол" відбувся ввечері 22 березня. Там був запланований концерт гурту "Пікнік".
- Відповідальність за стрілянину взяла терористична організація "ІДІЛ-К", яка таким чином помстилася Росії за злочини в Афганістані та Сирії.
- Внаслідок стрілянини загинуло понад 140 осіб, в тому числі російський хокеїст. Ще 95 осіб вважаються зниклими безвісти, а кількість постраждалих становить 360.