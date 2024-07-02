В понедельник, 1 июля, в Москве силовики задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишера Исматзоду. Его подозревают в "содействии террористической деятельности", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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За что задержали российского тренера

Задержание подтвердили в Федерации вольной борьбы России. Для чиновников арест тренера стал "шокирующей" новостью. Исматзоду грозит заключение сроком от 7 до 15 лет и штраф.

Мотивом ареста могли служить события в Дагестане, которые произошли 23 июня. Тогда в результате стрельбы в Махачкале и Дербенте погибли полицейские и гражданские. Один из задержанных протестующих занимался в спортивной школе, где готовили бойцов ММА. Поэтому российские карательные органы задерживают всех причастных.

Что известно о подозреваемом