У понеділок, 1 липня, у Москві силовики затримали тренера молодіжної збірної Росії з вільної боротьби Алішера Ісматзоду. Його підозрюють у "сприянні терористичній діяльності", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За що затримали російського тренера

Затримання підтвердили у Федерації вільної боротьби Росії. Для чиновників арешт тренера став "шокуючою" новиною. Ісматзоду загрожує ув'язнення терміном від 7 до 15 років та штраф.

Мотивом арешту могли слугувати події в Дагестані, які відбулися 23 червня. Тоді в результаті стрілянини у Махачкалі та Дербенті загинули поліціянти та цивільні. Один із затриманих протестувальників займався у спортивній школі, де готували бійців ММА. Тож російські каральні органи затримують усіх причетних.

Що відомо про підозрюваного