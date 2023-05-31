Сторм Сандерс (Австралія) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

Майже дві години знадобилось Еліні Світоліній, аби пробитись в 1/16 фіналу Ролан Гаррос. При тому, що перша партія закінчилась не за планом українки, повідомляє 24 Канал.

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Поєдинок розпочався із чотирьох поспіль виграних геймів для австралійки, яка шокувала не лише Еліну, а й прихильників переможниці турніру у Страсбурзі. Далі Сандерс після впевненого початку віддала перевагу українці, яка змогла взяти два поспіль гейми, один із яких на подачі суперниці. Але ці виграні розіграші були лише промінчиком надії у першому сеті.

Сторм виграла наступній два гейми та закінчила перший сет на свою користь – 6:2. Доволі несподівано бачити такий рахунок стартової партії після впевненої перемоги Світоліної над італійкою Мартіною Тревізан у першому колі Ролан Гаррос.

У другому сеті обидві тенісистки не хотіли віддати партію. Сандерс та Світоліна чудово розуміли, що це їх шанс на прохід далі по сітці паризького турніру. Дівчата по черзі брали гейми, а ключовим став восьмий гейм, коли українка взяла подачу суперниці – 3:5.

Дев'ятий вирішальний гейм Еліна закінчила з брейком та зрівняла рахунок по партіях – 1:1, а у сеті – 3:6.

Доля путівки в 1/16 фіналу Ролан Гаррос визначалась у третьому сеті, сценарій якого повністю нагадував першу партію. Але цього разу правила на корті диктувала вже Еліна – 0:4.

П'ятий гейм залишився за австралійкою 1:5. Але це все на що спромоглась Сандерс у цьому матчі. Світоліна спокійно довела рахунок сету до 1:6 та вибила з Ролан Гаррос Сторм.

Еліна Світоліна крокує у наступний раунд турніру.

Цікаво! Наступною суперницею Світоліної в 1/16 фіналу Ролан Гаррос буде переможниця матчу Каролін Гарсія (Франція) – Анна Блінкова (Росія). З останньою Еліна вже грала у фіналі попереднього турніру у Страсбурзі, яку й перемогла.