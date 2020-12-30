В 2019 году Ивано-Франковская ОГА одобрила проект строительства биатлонного комплекса на Буковеле за почти 400 миллионов гривен. В конце 2020 года эта сумма выросла еще на почти 74 миллиона гривен.

Поляницкий сельский совет Ивано-Франковской области заказал дополнительные работы по строительству современного биатлонного комплекса в селе стоимостью 73,95 миллиона гривен.

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При этом соглашение с компанией "ПБС" было подписано по неконкурентной переговорной процедуре. Избежать процедуры тендера удалось благодаря тому, что это были дополнительные услуги у того же участника. Согласно законодательству, закупка дополнительных работ у того же участника осуществляется в течение трех лет после заключения договора о закупке, если общая стоимость таких работ не превышает 50% от цены основного договора, пишут "Наши деньги. Львов".

Сначала договор на первую очередь строительных работ стоимостью 148,35 миллиона гривен подписали в июле 2019 года с "ПБС". Теперь же из-за корректировки возникла потребность в дополнительных работах. 73,95 миллиона гривен составляют меньше 50% от цены основного договора.

Напомним, в 2019 году Ивано-Франковская ОГА одобрила проект строительства биатлонного комплекса на Буковеле за почти 400 миллионов гривен. Комплекс построят в три очереди на площади в почти 12,3 гектара. Здесь предусмотрено строительство стрельбища, лыже-роллерной трассы, а также всей сопутствующей инфраструктуры с мостами, автомобильным тоннелем и тому подобное. Как уже было указано, сначала первую очередь строительства оценили в 148,35 миллиона гривен, теперь эта сумма выросла на 73,95 миллиона гривен. Следовательно, только стоимость первой очереди возведения биатлонного комплекса в Буковеле составляет 222,3 миллиона гривен.

Отметим, что в декабре 2020 года в Буковеле впервые провели чемпионат Украины по биатлону. Однако последнюю гонку – смешанную эстафету – пришлось провести без стрельбы. Все из-за того, что стрельбище на стадионе не соответствовало требованиям безопасности.