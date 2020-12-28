Заключним етапом чемпіонату України з біатлону стала змішана естафета. Але провести її як слід не вдалося. Етап були змушені провести без стрільби.

Це був перший чемпіонат, який провели в Буковелі. Однак під час змішаної естафети організатори були змушені відмовитися від стрільби. Причина – вимоги безпеки, яким поки що не відповідає стрільбище на стадіоні, пише biathlon.com.ua.

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Тож вийшло, що біатлоністам довелося лише показати свою швидкість на трасі.

У команді мали взяти участь 11 команд. Деякі з областей були представлені двома, а то й трьома командами. Була і збірна команда з біатлоністів Закарпатської та Чернігівської областей, а також з Києва.

Перемогу здобули представники Харківської області у складі Любові Кип'яченкової, Оксани Коваленко, Олександра Пономаренка та Владислава Кошовця.