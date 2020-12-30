У 2019 році Івано-Франківська ОДА схвалила проєкт будівництва біатлонного комплексу на Буковелі за майже 400 мільйонів гривень. Наприкінці 2020 року ця сума зросла ще на майже 74 мільйони гривень.

Поляницька сільська рада Івано-Франківської області замовила додаткові роботи із будівництва сучасного біатлонного комплексу в селі вартістю 73,95 мільйона гривень.

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При цьому угоди з компанією "ПБС" була підписана за неконкурентною переговорною процедурою. Уникнути процедури тендеру вдалося завдяки тому, що це були додаткові послуги у того самого учасника. Згідно із законодавством, закупівля додаткових робіт у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50% від ціни основного договору, пишуть "Наші гроші. Львів".

Спочатку договір на першу чергу будівельних робіт вартістю 148,35 мільйона гривень підписали у липні 2019 року із "ПБС". Тепер же через коригування виникла потреба в додаткових роботах. 73,95 мільйона гривень становить менше, аніж 50% від ціни основного договору.

Нагадаємо, у 2019 році Івано-Франківська ОДА схвалила проєкт будівництва біатлонного комплексу на Буковелі за майже 400 мільйонів гривень. Комплекс збудують три черги на майже 12,3 гектара. Тут передбачено будівництво стрільбища, лиже-ролерної траси, а також усієї супутньої інфраструктури з мостами, автомобільним тунелем, тощо. Як вже було вказано, спочатку першу чергу будівництва оцінили в 148,35 мільйона гривень. тепер ця сума зросла на 73,95 мільйона гривень. Відтак, лише вартість першої черги зведення біатлонного комплексу у Буковелі становить 222,3 мільйона гривень.

Відзначимо, що у грудні 2020 року в Буковелі вперше провели чемпіонат України з біатлону. Однак останню гонку – змішану естафету, довелося провести без стрільби. Все через те, що стрільбище на стадіоні не відповідало вимогам безпеки.