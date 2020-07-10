Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон решил сменить весовую категорию. Теперь боксер на еще один шаг ближе к поединку с украинцем Василием Ломаченко.

О таком решении сообщает Boxingscene. Стивенсон принял решение оставить свой пояс WBO в полулегком весе вакантным и перейти во второй полулегкий дивизион.

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Ради боя с украинцем

В этом дивизионе он уже успел провести один поединок после карантина и победить Феликса Карабальо (13-2-2, 9 КО).

Стивенсон доминировал по ходу поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника мощными ударами по корпусу. Он нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Стивенсона нокаутом.

Чемпионом WBO в этом весе является Джамель Херринг (21-2, 10 КО), который 14 июля проведет защиту своего титула от Джонатана Оквендо (31-6, 19 КО).

Теперь боксер стал ближе к поединку с Ломаченко. Украинец также начинал профессиональную карьеру в полулегком весе и стал чемпионом WBO, а затем завоевал пояса и в двух следующих дивизионах.

Сейчас же украинец находится за шаг от того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Добавим, что американец хочет драться с Ломаченко, если ему все-таки удастся победить Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Подчеркнем, что в WBC заявляли, что поединок между Ломаченко и Лопесом состоится в сентябре. Но его перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.

Что известно о Шакуре Стивенсоне