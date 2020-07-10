Стивенсон отказался от пояса WBO и стал на шаг ближе к бою с Ломаченко
Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон решил сменить весовую категорию. Теперь боксер на еще один шаг ближе к поединку с украинцем Василием Ломаченко.
О таком решении сообщает Boxingscene. Стивенсон принял решение оставить свой пояс WBO в полулегком весе вакантным и перейти во второй полулегкий дивизион.
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Ради боя с украинцем
В этом дивизионе он уже успел провести один поединок после карантина и победить Феликса Карабальо (13-2-2, 9 КО).
Стивенсон доминировал по ходу поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника мощными ударами по корпусу. Он нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Стивенсона нокаутом.
Чемпионом WBO в этом весе является Джамель Херринг (21-2, 10 КО), который 14 июля проведет защиту своего титула от Джонатана Оквендо (31-6, 19 КО).
Теперь боксер стал ближе к поединку с Ломаченко. Украинец также начинал профессиональную карьеру в полулегком весе и стал чемпионом WBO, а затем завоевал пояса и в двух следующих дивизионах.
Сейчас же украинец находится за шаг от того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Добавим, что американец хочет драться с Ломаченко, если ему все-таки удастся победить Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).
Подчеркнем, что в WBC заявляли, что поединок между Ломаченко и Лопесом состоится в сентябре. Но его перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.
Что известно о Шакуре Стивенсоне
- Шакур Стивенсон – серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.
- В октябре 2019 года в 13 бою профессиональной карьеры против американца Джоэта Гонсалеса выиграл единогласным решением вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе.
- Шакур одним из первых провел успешный бой после карантина.