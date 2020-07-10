Про таке рішення повідомляє Boxingscene. Стівенсон прийняв рішення залишити свій пояс WBO в напівлегкій вазі вакантним і перейти у другий напівлегкий дивізіон.

Читайте також: Експерт розкрив секрет перемоги Ломаченка у майбутньому поєдинку

Заради бою з українцем

У цьому дивізіоні він вже встиг провести один поєдинок після карантину та перемогти Фелікса Карабальо (13-2-2, 9 КО).

Стівенсон домінував протягом поєдинку і в шостому раунді нокаутував суперника потужними ударами по корпусу. Він завдав два потужних хуків по корпусу Карабальо, після яких Фелікс не зміг продовжити бій. Суддя зафіксував перемогу Стівенсона нокаутом.

Чемпіоном WBO в цій вазі є Джамель Херринг (21-2, 10 КО), який 14 липня проведе другий захист свого титулу від Джонатана Оквендо (31-6, 19 КО).

Тепер боксер став ближчим до поєдинку з Ломаченком. Українець також починав професійну кар'єру в напівлегкій вазі і став чемпіоном WBO, а потім завоював пояси і у двох наступних дивізіонах.

Зараз же українець перебуває за крок від того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Додамо, що американець хоче побитися з Ломаченко, якщо йому все-таки вдасться перемогти Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Підкреслимо, що у WBC заявляли, що поєдинок між Ломаченком та Лопесом відбудеться у вересні. Але його перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.

Що відомо про Шакура Стівенсона