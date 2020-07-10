Стівенсон відмовився від поясу WBO та став на крок ближчим до бою з Ломаченком
Володар титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон вирішив змінити вагову категорію. Тепер боксер на ще один крок ближче до поєдинку з українцем Василем Ломаченком.
Про таке рішення повідомляє Boxingscene. Стівенсон прийняв рішення залишити свій пояс WBO в напівлегкій вазі вакантним і перейти у другий напівлегкий дивізіон.
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Заради бою з українцем
У цьому дивізіоні він вже встиг провести один поєдинок після карантину та перемогти Фелікса Карабальо (13-2-2, 9 КО).
Стівенсон домінував протягом поєдинку і в шостому раунді нокаутував суперника потужними ударами по корпусу. Він завдав два потужних хуків по корпусу Карабальо, після яких Фелікс не зміг продовжити бій. Суддя зафіксував перемогу Стівенсона нокаутом.
Чемпіоном WBO в цій вазі є Джамель Херринг (21-2, 10 КО), який 14 липня проведе другий захист свого титулу від Джонатана Оквендо (31-6, 19 КО).
Тепер боксер став ближчим до поєдинку з Ломаченком. Українець також починав професійну кар'єру в напівлегкій вазі і став чемпіоном WBO, а потім завоював пояси і у двох наступних дивізіонах.
Зараз же українець перебуває за крок від того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Додамо, що американець хоче побитися з Ломаченко, якщо йому все-таки вдасться перемогти Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).
Підкреслимо, що у WBC заявляли, що поєдинок між Ломаченком та Лопесом відбудеться у вересні. Але його перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.
Що відомо про Шакура Стівенсона
- Шакур Стівенсон – срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
- У жовтні 2019 року у 13 бою професіональної кар'єри проти американця Джоета Гонсалеса виграв одноголосним рішенням вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі.
- Шакур є одним з перших провів успішний бій після карантину.