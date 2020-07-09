Эксперт раскрыл секрет победы Ломаченко в предстоящем поединке
Эксперт Ник Паркинсон рассказал о том, как можно победить Теофимо Лопеса. Он советует украинцу держать дистанцию в ходе поединка.
Эксперт ESPN считает украинца хитрым, искусным боксером. Поэтому Лопес может поймать Ломаченко только один или два раза.
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Прогноз эксперта
Эксперт поражен потрясающей работой ног, реакцией и комбинациями украинца.
Если Ломаченко не удастся отправить соперника в нокаут, то его победа по решению судей почти 100-процентная.
У Лопеса преимущества в росте и размахе рук. Если Ломаченко будет работать на ближней дистанции, то Теофимо может его поймать на атаке,
– заявил Ник Паркинсон.
Он также подчеркнул, что Ломаченко выиграет этот бой, если ни на секунду не будет забывать об опасности, которую с собой принесет молодой, голодный панчер в лице Лопеса.
Ломаченко – Лопес: главное
- Бой между боксерами должен был состояться еще 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще пренадлежит Лопесу.
- В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.