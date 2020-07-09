Эксперт Ник Паркинсон рассказал о том, как можно победить Теофимо Лопеса. Он советует украинцу держать дистанцию в ходе поединка.

Эксперт ESPN считает украинца хитрым, искусным боксером. Поэтому Лопес может поймать Ломаченко только один или два раза.

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Прогноз эксперта

Эксперт поражен потрясающей работой ног, реакцией и комбинациями украинца.

Если Ломаченко не удастся отправить соперника в нокаут, то его победа по решению судей почти 100-процентная.

У Лопеса преимущества в росте и размахе рук. Если Ломаченко будет работать на ближней дистанции, то Теофимо может его поймать на атаке,

– заявил Ник Паркинсон.

Он также подчеркнул, что Ломаченко выиграет этот бой, если ни на секунду не будет забывать об опасности, которую с собой принесет молодой, голодный панчер в лице Лопеса.

Ломаченко – Лопес: главное