У Лас-Вегасі відбувся перший після карантину вечір боксу. Володар титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон впевнено переміг Фелікса Карабальо.

Головна подія вечора відбувалась на арені MGM Grand, пише 24 канал.

Читайте також Знаменитий український боксер несподівано вирішив завершити кар'єру

Стівенсон нокаутував суперника

Стівенсон домінував протягом поєдинку і в шостому раунді нокаутував суперника потужними ударами по корпусу. Він завдав два потужних хуків по корпусу Карабальо, після яких Фелікс не зміг продовжити бій. Суддя зафіксував перемогу Стівенсона нокаутом.

The next Mayweather?



Shakur Stevenson wins it with the KO. pic.twitter.com/FcCfwFHKOE — On The Ropes (@OTRboxingshow) June 10, 2020