Степаненко заценил новую форму сборной с силуэтом страны и лозунгом "Слава Украине"

Сборная Украины готовится к первому матчу на Евро-2020 против Нидерландов. Футболисты пообщались с журналистами.
Футболисты оценили новую форму
Не обошлось во время пресс-конференции и без вопросов о новой форме сборной Украины, которая вызвала немалый резонанс. По словам лидера команды Тараса Степаненко, креативная форма пришлась ему по душе.
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Форма нам очень нравится. Дизайн классный. Я думаю всем понравилось, не только в Украине, но и во всей Европе и мире. Классная карта на груди?,
– сказал футболист Шахтера.
Добавим, что украинские футболисты уже провели первый матч в новом варианте формы. Произошло это в товарищеском поединке против Кипра, в котором подопечные Андрея Шевченко одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Возмущение России и нестабильное мнение УЕФА
- Новая форма сборной Украины еще никогда не вызывала такой бурной огласки. Она была вызвана реакцией России. 6 июня украинская сборная продемонстрировала новую форму на Евро-2020. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме игроков "отчаянная художественная акция".
- В УЕФА же заявили, что форма соответствует всем правилам. На этом Россия не остановилась и официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины Все детали о скандале вокруг формы – по ссылке.
- 10 июня информационное пространство всколыхнула еще одна новость – УЕФА решил убрать с формы лозунг "Героям Слава". Якобы в этой фразе есть политический подтекст. Украина вела переговоры с представителями Ассоциации.