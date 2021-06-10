Степаненко заценил новую форму сборной с силуэтом страны и лозунгом "Слава Украине"

Сборная Украины готовится к первому матчу на Евро-2020 против Нидерландов. Футболисты пообщались с журналистами.

Футболисты оценили новую форму

Не обошлось во время пресс-конференции и без вопросов о новой форме сборной Украины, которая вызвала немалый резонанс. По словам лидера команды Тараса Степаненко, креативная форма пришлась ему по душе.

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Форма нам очень нравится. Дизайн классный. Я думаю всем понравилось, не только в Украине, но и во всей Европе и мире. Классная карта на груди?,

– сказал футболист Шахтера.

Добавим, что украинские футболисты уже провели первый матч в новом варианте формы. Произошло это в товарищеском поединке против Кипра, в котором подопечные Андрея Шевченко одержали уверенную победу со счетом 4:0.

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