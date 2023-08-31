Жребий возвел "горняков" в группе "Н" с испанской Барселоной, португальским Портом и бельгийским Роял Антверпеном. Защитник Шахтера Дмитрий Чигринский хотел сыграть против одного из своих бывших клубов, который он в итоге и получил.

Следует узнать Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Степаненко: Есть все шансы побороться и выйти из группы

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов состоится 19 и 20 сентября. Свои "домашние" матчи украинский гранд будет проводить в немецком Гамбурге, где у "горняков" гарантированно будет хорошая поддержка.

Капитан донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал результаты жеребьевки для дончан. Опытный футболист сборной Украины остался доволен списком доставшихся его команде соперников.

Есть команда из Испании – Барселона, и это супер. Что будет Порту – это я угадал. Антверпен – команда, с которой можно играть и получать результат. Поэтому, в принципе, можно сказать, что жребий добр, и только от нас зависит, как мы выступим. Ведь, я считаю, есть все шансы сразиться и выйти из группы, чтобы у украинской команды, у Шахтера, была евровесна. Однако сказать – одно, а сделать – немного другое. Поэтому нам следует очень хорошо поработать,

– сказал Степаненко.

Тарас признался, что не следил за жеребьевкой за матчами Порту, но вспомнил, что в прошлом сезоне у португальского клуба были определенные проблемы. Португальцы боролись за чемпионство, но затем сенсационно выбыли из борьбы.

Степаненко назвал Порту "не слишком стабильной командой, с которой можно играть".

Что касается Барселоны, то раньше Шахтер уже играл против этого испанского гранда. Но тогда Степаненко не участвовал в этих поединках. Это был первый или второй год Тараса в донецком клубе.

Также опорник вспомнил, как тогда в выездном матче следил за матчем со скамейки запасных. А вот во втором поединке не сыграл из-за травмы.

"В прошлом нам вообще не давали никаких шансов"

Степаненко положительно оценил шансы "горняков" в групповом раунде Лиги чемпионов.

"В прошлом нам вообще не давали никаких шансов, зато мы хорошо сыграли и вышли из группы, а могли и вообще выйти в плей-офф Лиги чемпионов – там в последнем матче все решалось. Поэтому сказать сейчас, что мы обязательно выйдем из группы – Неуважительно к соперникам, понимаем, что сейчас все команды очень сильны, все укрепляются, а у нас продолжается война в стране, поэтому у команды много молодых ребят, и не каждый имеет опыт игры в Лиге чемпионов. очень хороший коллектив, хорошая команда, ребята прогрессируют", – ответил уже ветеран донецкого клуба.

И, как минимум, мы должны сделать все, чтобы подарить людям и себе праздник и выйти в евровесну. Трудно сказать, удастся ли выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, но всегда нужно ставить перед собой большие мечты и цели. Так что мы можем бороться за выход из группы,

– добавил Степаненко.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Шахтер не вышел из группового раунда в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда "горняки" набрали 6 баллов в 6-ти турах и заняли 3-е место в группе "F". Далее тогда еще команду Игоря Йовичевича ждала Лига Европы, где дончане дошли до 1/8 финала, когда вылетели от Фейонорда.