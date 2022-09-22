У компании своего крупнейшего конкурента на корте

15 сентября Роджер Федерер заявил, что прекращает свою карьеру, а уже 23 числа того же месяца последний раз выйдет на корт. Швейцарец сыграет в паре со своим главным конкурентом в карьере Рафаэлем Надалем.

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В первый игровой день Кубка Лейвера-2022 Роджер сыграет в дуэте с Надалем против пары Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо.

Накануне швейцарский теннисист сообщил, что это будет его прощальный матч, который поставит яркую точку в большой карьере.

Завтра вечером. Мой последний матч. В паре с Рафаэлем Надалем,

– написал Роджер.

Также в этот печальный и символический день состоятся три поединка. Каспер Рууд сыграет против Джека Сако, а Стефанос Циципас встретится с Диего Шварцманом. Эти матчи будут в дневной сессии. Остальные два пройдут в ночной сессии. Также на корт в тот день выйдут Энди Маррей и Алекс де Минуар.

Любопытно. Карьера Роджера Федерера была очень удачной. За время выступлений швейцарец получил 103 титула. Был первой ракеткой мира и заработал более 130 миллионов долларов призовых. 1251 раз праздновал победу только при 275 поражениях.