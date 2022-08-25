Цуренко: Будем делать все возможное для помощи нашей стране

Леся Цуренко рассказала о фонде United Athletes Foundation, у которого очень амбициозные планы не только на нынешнюю помощь стране, но и на ее восстановление после победы в войне над россией. По словам теннисистки, организационной работой занимается кикбоксер Павел Журавлев.

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Вместе с ним фонду помогает сама Леся и бывший украинский теннисист Александр Долгополов, вернувшийся после 24 февраля в Украину.

У представителей фонда уже были разговоры с теннисными организациями, которые помогут достучаться до звезд спорта с помощью. Цуренко призналась, что около 90% в теннисном кругу забыли о войне в Украине или думаю, что боевые действия уже закончились.

"Если бы каждый теннисист сбрасывал ежемесячно сумму в 100 – 500 долларов, это бы очень помогло нам в реализации социальной помощи. Поэтому мы разрабатываем стратегию и будем делать все возможное для помощи нашей стране", – сказал Леся.

Фонд со спортивным названием уже приобрел для наших защитников второй внедорожник, названный в честь украинской теннисистки Марты Костюк – "Матильда". Ведь именно удары Марты летают на корте. как снаряды гаубицы

Первый автомобиль приобрели с помощью Долгополова, поэтому машине была подпись "Злой Пес".

Сейчас мы купили уже вторую машину для военных, и она сразу после окрашивания уехала на фронт. Очень боевая машина, на ней написано "Матильда". Так мы называем Марту Костюк. "Матильда" – это гаубица, а у Марты на корте удары, как снаряды вылетают, поэтому мы ее так называем. Эту машину так же, как и первую, купил вместе наш фонд и Марта. Кстати, на первой машине было написано "Злой Пес" – это уже о Саше Долгополове,

– рассказала интересные детали Цуренко.



Новый автомобиль с названием "Матильда" / Фото с инстаграмма фонда

"Пытаемся помогать как военным, так и гражданским лицам"

Опытная теннисистка призналась, что благотворительный фонд был создан относительно недавно, но уже на стадии его оформления удалось приобрести экскаватор для Николаевской области, ежедневно страдающий от обстрелов оккупанта.

По словам Леси, помогли в этой покупке другие украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина. Люди этой области не должны были рыть окопы вручную, а за них сделает эта техника.

На остальные деньги нам удалось еще отправить воду в многострадальный Николаев. Это уже в третий раз, когда мы отправили туда партию воды. Через наш фонд мы также покупали дроны, покупали оптические прицелы – сейчас мы стараемся помогать как военным, так и гражданским лицам.

– добавила Цуренко.

Отметим. что ранее была информация о помощи Леси Цуренко в вопросе обеспечения питьевой воды для жителей Николаева.

В список Костюк, Долгополова, Свитолина и Цуренко хотели бы добавить вернувшегося в Украину Сергея Стаховского, вступил в ряды армии и активно помогает ребятам на передовой.