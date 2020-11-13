Групповой этап Лиги наций подходит к концу. Уже вскоре определятся как победители, так и неудачники турнира. Однако вся борьба еще продолжается. Ведь впереди два тура, а каждая из команд испытывает проблемы в игре.

Но именно на таких матчах есть возможность проверить свои способности в ставках. Ведь очень часто матчи заканчиваются с неожиданными результатами – явные фавориты проигрывают, а "андердоги" празднуют победы, команды показывают результативную игру в атаке (или же ужасную игру в обороне, это как посмотреть).

Стоит внимания Какие есть стратегии ставок на футбол и с чего следует начинать

Предлагаем разобрать четыре матча в Лиге А, которые состоятся в субботу и воскресенье, 14 – 15 ноября. И глянуть, на что в этих матчах можно сделать ставку. При этом, на три этих матча у Marathonbet нулевая маржа, следовательно значительно выше коэффициенты, чем у конкурентов.

Германия – Украина

Как бы ни было неприятно, но Украина в этом матче – явный аутсайдер. Ко всем проблемам добавились и отсутствие ключевых игроков. Но как показала история, это не всегда проблема для украинцев. Матч против Испании в Киеве этому доказательство – выстояли, выдержали, забили и победили.

Германию в своей истории мы не побеждали. Максимум – ничья. Уступили мы соперникам и в Киеве. Особенно обидно было за второй гол в матче – нелепая ошибка Бущана на выходе, который сбросил мяч на голову соперника. Но к чести вратаря, в этом матче он совершил несколько великолепных сейвов, чем спас нашу команду от разгромного поражения. На этот раз Бущана не будет. Как и части игроков "Динамо", у которых коронавирус.

У немцев тоже есть проблемы с составом. Но учитывая количество высококлассных игроков в "Маншафт", есть кому заменить отсутствующих. Тем более, что игроки атаки в строю.

На что стоит обратить внимание

Количество голов в матче. Немцы точно бросят все силы в атаку. Выдержит ли украинская оборона под этим натиском – трудно ответить. Мы часто допускаем результативные ошибки у собственных ворот. Поэтому можно ожидать, что в этом матче будет три гола и больше. Поэтому хорошо подойдет экспресс на Marathonbet на победу Германии и "ТВ 2,5" – 1,32*1,47=1,94.

Швейцария – Испания

Еще один матч в нашей группе Лиги наций. И он тоже может подарить немало неожиданностей. Хозяевам поля надо набирать очки, ведь их ситуация в группе довольно критическая – всего два набранных очка (дважды сыграли вничью против немцев). Поэтому поражение в этой игре приведет к их вылету из элитного дивизиона.

Да и побеждали в последний раз швейцарцы еще в 2019 году. А в 2020 году пропускали в каждом матче.

Испанцы тоже не выглядят убедительно. Команда ни разу не победила на выезде в трех последних матчах. А в четырех матчах забила лишь дважды, да и то по одному разу.

На что стоит обратить внимание

Поэтому здесь можно как раз и ставить на "ТМ 2,5". В Marathonbet коэффициент на такой итог матча – 1,95. Также можно обратить внимание на ставку гол Швейцарии – 1,51.

Португалия – Франция

Один из самых интересных матчей выходных. И довольно интересный бой. Хотя первый матч между этими командами закончился вничью 0:0. Кроме того, это будет бой за первое место в группе 3. Обе команды подходят к этой игре с равным количеством очков. Поэтому победитель встречи и станет победителем квартета.

Перед этим матчем португальцы "размялись" на сборной Андорры, забив ей аж семь голов. Зато французы сотворили сенсацию-проиграли дома Финляндии 0:2.

Явного фаворита нет. Да и голепада ожидать в таком матче тоже не особо стоит.

На что стоит обратить внимание

Португалия не проигрывает. Последний раз эта команда проигрывала еще в 2019 году. В Киеве сборной Украины. Но и шанс выиграть не так уж значителен. В матчах с таким из топ-сборными команда и не забивала ("сухие ничьи" с Испанией дома и Францией на выезде). Поэтому победа/ничья Португалии вместе с "ТМ 2,5" будет вполне достаточно. На Marathonbet на такой итог можно поставить с коэффициентами 1,44 * 1,74=2,505.

Бельгия – Англия

В воскресенье, 15 ноября, именно этот матч привлекает больше всего внимания. Обе команды мощные, но такие же нестабильные. Зато забивают много.

Бельгийцы будут стремиться к реваншу за поражение в предыдущем матче. А победа в этом матче почти гарантирует бельгийцам выход в финал Лиги наций. На это же надеются и англичане. Но для этого им нужна победа.

На что стоит обращать внимание

Количество голов. На Marathonbet ставка на "ТБ 2,5" – аж 1,99. Бельгийцы забивают в каждом матче, начиная с 2018 года. На то, что они продолжат свою голевую серию в этом матче – 1,27. При экспресс-ставке на эти два события коэффициент может вырасти до 2,52.