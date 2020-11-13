Груповий етап Ліги націй добігає кінця. Вже невдовзі визначаться як переможці груп, так і невдахи турніру. Однак вся боротьба ще триває. Адже попереду два тури, а кожна з команд відчуває проблеми у грі.

Та саме на таких матчах є можливість перевірити свої здібності у ставках. Адже дуже часто матчі закінчуються з неочікуваними результатами – явні фаворити програють, а "андердоги" святкують перемоги, команди показують надрезультативну гру в атаці (або ж жахливу гру в обороні, це як подивитися).

Варте уваги Які є стратегії ставок на футбол та з чого слід починати

Пропонуємо розібрати чотири матчі в Лізі А, які відбудуться в суботу та неділю, 14 – 15 листопада. І глянути, на що в цих матчах можна зробити ставку. При цьому що на три цих матчів в Marathonbet нульова маржа, відтак значно вищі коефіцієнти, аніж в конкурентів.

Німеччина – Україна

Як би не було неприємно, але Україна в цьому матчі – явний аутсайдер. До усіх проблем додалися і відсутність ключових гравців. Та як показала історія, це не завжди проблема для українців. Матч проти Іспанії в Києві цьому доказ – вистояли, витримали, забили та перемогли.

Німеччину у своїй історії ми не перемагали. Максимум – нічия. Поступилися ми суперникам і в Києві. Особливо прикро було через другий гол в матчі – безглузда помилка Бущана на виході, який скинув м'яч на голову суперника. Але до честі воротаря, в цьому матчі він здійснив декілька чудових сейвів, чим врятував нашу команду від розгромної поразки. Цього разу Бущана не буде. Як і частини гравців "Динамо", в яких коронавірус.

У німців теж є проблеми зі складом. Але зважаючи на кількість висококласних гравців у "Маншафт", замінити відсутніх є кому. Тим більше, що гравці атаки в строю.

На що варто звернути увагу

Кількість голів у матчі. Німці точно кинуть всі сили в атаку. Чи витримає українська оборона під цим натиском – важко відповісти. Ми часто допускаємо результативні помилки біля власних воріт. Тож можна очікувати, що в цьому матчі буде три голи і більше. Відтак добре підійде експрес на Marathonbet на перемогу Німеччини та "ТБ 2,5" – 1,32*1,47=1,94.

Швейцарія – Іспанія

Ще один матчі в нашій групі Ліги націй. І він теж може подарувати чимало несподіванок. Господарям поля треба набирати очки, адже їх ситуація в групі доволі критична – лише два набрані очки (двічі зіграли внічию проти німців). Відтак поразка у цій грі призведе до їх вильоту з елітного дивізіону.

Та й перемагали востаннє швейцарці ще у 2019 році. А у 2020 році пропускали в кожному матчі.

Іспанці теж не виглядають переконливо. Команда жодного разу не перемогла на виїзді в трьох останніх матчах. А в чотирьох матчах забила лише двічі, та й те по одному разу.

На що варто звернути увагу

Тож тут можна якраз і ставити на "ТМ 2,5". У Marathonbet коефіцієнт на такий підсумок матчу – 1,95. Також можна звернути уваги у на ставку гол Швейцарії – 1,51.

Португалія – Франція

Один з найцікавіших матчів вихідних. І доволі цікавий бій. Хоча перший матч між цими командами закінчився внічию 0:0. Окрім того, це буде бій за перше місце у групі 3. Обидві команди підходять до цієї гри з рівною кількістю очок. Тож переможець зустрічі і стане переможцем квартету.

Перед цим матчем португальці "розім'ялися" на збірній Андорри, забивши їй аж сім голів. Натомість французи створили сенсацію – програли вдома Фінляндії 0:2.

Явного фаворита немає. Та й голепаду очікувати в такому матчі теж не особливо варто.

На що варто звернути увагу

Португалія не програє. Востаннє ця команда програвала ще у 2019 році. В Києві збірній України. Але й шанс виграти не такий вже й значний. У матчах з таким з топ-збірними команда і не забивала ("сухі нічиї" з Іспанією вдома та Францією на виїзді). Тож перемога/нічия Португалії разом з "ТМ 2,5" буде цілком достатньо. На Marathonbet на такий підсумок можна поставити з коефіцієнтами 1,44*1,74=2,505.

Бельгія – Англія

В неділю, 15 листопада, саме цей матч привертає найбільше уваги. Обидві команди потужні, але такі ж нестабільні. Зате забивають багато.

Бельгійці прагнутимуть реваншу за поразку в попередньому матчі. А перемога в цьому матчі майже гарантуватиме бельгійцям вихід у фінал Ліги націй. На це ж сподіваються й англійці. Але для цього їм будь-що потрібна перемога.

На що варто звертати увагу

Кількість голів. На Marathonbet ставка на "ТБ 2,5" – аж 1,99. Бельгійці забивають в кожному матчі, починаючи з 2018 року. На те, що вони продовжать свою гольову серію в цьому матчі – 1,27. При експрес-ставці на ці дві події коефіцієнт може зрости до 2,52.