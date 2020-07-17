В Лас-Вегасе в ночь на 17 июля состоялся вечер бокса компании Top Rank. На ринге померились силами Вердехо и Мадера, где первый пушечной комбинацией отправил соперника в нокаут.

В главном бою вечера на арене "The Bubble" пуэрто-риканский боксер в легком весе Феликс Вердехо (27-1-0, 17 КО) победил американца Уилла Мадера (15-1-3, 8 КО), пишет 24 канал.

Читайте также: Лопес – лучший, люди слепые, если этого не видят отец боксера о бое с украинцем

Мощный нокаут

Вердехо нокаутировал соперника уже в конце первого раунда.

Мадера бросался на соперника неподготовленными атаками, за что явно поплатился, столкнувшись с мощным апперкотом, после чего Вердехо добавил еще один акцентированный удар справа и Мадера оказался в чистом нокауте.

Это поражение стало для Мадеры первім в карьере.

Видео нокаута от Вердехо:

Бой против Ломаченко

Вердехо победил в квалификационном американском отборе на Олимпийские игры 2012. После победы над мексиканским боксером Гутьерресом, он вошел в топ-4, чем себе и гарантировал квоту на Олимпиаду.

После уверенных двух стартовых побед, Вердохо проиграл в четвертьфинале будущему чемпиону игр, украинцу Василию Ломаченко. Теперь пуэрториканец не прочь взять реванш у украинца.

Снова встретиться с Ломаченко – это было что-то большое для меня. Это был бы олимпийский реванш. Я хочу отомстить ему за то поражение,

– цитирует слова боксера BoxingScene.