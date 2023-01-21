Защита Ливерпуля может выдохнуть: Мудрик остался на скамейке запасных Челси

Уже через несколько минут Челси и Ливерпуль сойдутся в центральном противостоянии 21-го тура АПЛ-2022/2023. Этот поединок может оказаться дебютным для Михаила Мудрика в футболке "аристократов".

Правда, с первых минут украинского левого вингера мы не увидим. Михаил Мудрик начнет матч со скамейки запасных Челси.

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Начинает в запасе

В преддверии поединка главный тренер "синих" Грэм Поттер заверил, что выпустит украинца в матче против Ливерпуля. По его словам, Мудрик пока еще не готов выдерживать весь поединок, поэтому получит какой-то отрезок времени.

Ожидаем, что Михаил дебютирует за Челси в начале второго тайма или после экватора второй 45-минутки.

Начало матча Ливерпуль – Челси в 14:30 (по киевскому времени).



Стартовый состав Челси на матч против Ливерпуля / Фото с твиттера "аристократов"

Напомним, что Челси приобрело Мудрика за 100 миллионов евро (70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами). Лондонцы заключили контракт с украинцем до конца июня 2031 года. Такой ценник стал рекордным в истории Украины. Ранее все то же Челси платило за Андрея Шевченко 44 миллиона евро.

Мудрик уже следил за матчем Челси, но с трибун. Это было как раз перед официальным объявлением о трансфере Михаила в состав "аристократов".

Ливерпуль и Челси идут в турнирной таблице. У обоих английских грандов по 28 очков и идут на 9-м и 10-м местах соответственно. Однако по дополнительным показателям "мерсисайдцы" опережают "синих".