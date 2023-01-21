Щоправда, з перших хвилин українського лівого вінгера ми не побачимо. Михайло Мудрик розпочне матч із лави запасних Челсі.

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Розпочинає у запасі

Напередодні поєдинку головний тренер "синіх" Грем Поттер запевнив, що випустить українця у матчі проти Ліверпуля. За його словами, Мудрик наразі ще не готовий витримувати увесь поєдинок, тому отримає якийсь певний відрізок часу.

Очікуємо, що Михайло дебютує за Челсі на початку другого тайму або після екватора другої 45-хвилинки.

Зверніть увагу! Початок матчі Ліверпуль – Челсі о 14:30 (за київським часом).



Стартовий склад Челсі на матч проти Ліверпуля / Фото з твітеру "аристократів"

Нагадаємо, що Челсі придбало Мудрика за 100-мільйонів євро (70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами). Лондонці уклали контракт із українцем до кінця червня 2031 року. Такий цінник став рекордним в історії України. Раніше все те ж Челсі платило за Андрія Шевченка 44 мільйони євро.

Мудрик вже стежив за матчем Челсі, але з трибун. Було це якраз перед офіційним оголошенням про трансфер Михайла у склад "аристократів".

До слова. Ліверпуль та Челсі йдуть пору у турнірній таблиці. В обох англійських грандів по 28 очок та йдуть на 9-му та 10-му місцях відповідно. Однак за додатковими показниками "мерсисайдці" випереджають "синіх".