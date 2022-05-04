Стартовала вторая волна продажи билетов на матч Шотландия – Украина: как поддержать сборную

В среду, 4 мая, в продажу поступила очередная партия билетов на матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 – Шотландия – Украина. Чтобы получить билет на поединок, предварительно нужно онлайн приобрести сертификат.

Как и где купить билеты

Болельщики сборной Украины могут посетить выездной матч, если предварительно купят специальный сертификат. После чего обладатель сертификата должен обменять его на билет, позволяющий ему попасть в чашу стадиона в Глазго.

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Сертификат можно приобрести только онлайн на сайте ticketsbox.com. Стоимость одного составляет 25 фунтов стерлингов. На одни руки выдаются всего четыре сертификата. Стать счастливчиком сертификата в гостевой сектор арены можно до 22 мая 2022 включительно.

Для этого украинскому болельщику необходимо заполнить заявку: указать ФИО, номер загранпаспорта, дату рождения, номер мобильного телефона и электронный адрес.

Как обменять сертификат на пропуск на игру

На электронный ящик придет письмо, в котором будет сообщен старт об обмене сертификатов на билеты. При этой процедуре нужно будет предъявить печатные сертификаты для каждого билета и копии первых страниц загранпаспортов всех лиц, указанных в заказе.

Сертификат не является пропуском на поединок. Перед началом матча его в обязательном порядке нужно будет обменять на билет.

Билет на футбольный поединок не поможет вам легко покинуть Украину во время военного положения. Въезд в Шотландию возможен только при наличии британской визы и с учетом действующих законодательных ограничений для граждан Украины во время войны.

Сборная Украины уже в Словении

Часть национальной команды уже разместилась в Брно, что в 40 километрах от Любляны. 1 мая в гостиницу заселился тренерский штаб, приехавший из Украины с четырьмя футболистами.

Уже на следующий день к "сине-желтым" присоединились игроки Шахтера. В расположение с рядом "горняков" прибыл вингер Михаил Мудрик, который в последнем благотворительном матче дончан получил травму. Уже в сборной футболист пройдет медицинское обследование.

5 мая к команде присоединятся динамовцы. Произойдет это после благотворительного поединка Динамо против швейцарского Базеля.

Будут принимать форму в спаррингах

В ходе подготовки подопечные Александра Петракова проведет ряд контрольных спаррингов. Уже известен первый соперник. Им станет Боруссия в Менхенгладбах. По словам президента УАФ Андрея Павелко, национальная команда проведет 4 или 5 товарищеских игр.

Подготовка к матчу против Шотландии продлится около месяца. 1 июня Украина сыграет против шотландцев в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Если "сине-желтые" будут праздновать победу, то уже 5 июня встретятся с Уэльсом в борьбе за путевку в Катар.