Як та де придбати квитки
Уболівальники збірної України можуть відвідати виїзний матч, якщо попередньо куплять спеціальний сертифікат. Після чого володар сертифікату повинен обміняти його на квиток, який дозволить йому потрапити у чашу стадіону в Глазго.
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Сертифікат можна придбати виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість одного складає 25 фунтів стерлінгів. На одні руки видаються лише чотири сертифікати. Стати щасливчиком сертифіката у гостьовий сектор арени можна до 22 травня 2022 року включно.
Для цього українському уболівальнику необхідно заповнити заявку: вказати ПІБ, номер закордонного паспорта, дату народження, номер мобільного телефону та електронну адресу.
Як обміняти сертифікат на перепустку на гру
На електронну скриньку надійде лист, у якому буде повідомлено старт про обмін сертифікатів на квитки. При цій процедурі потрібно буде пред'явити видруковані сертифікати для кожного квитка та копії перших сторінок закордонних паспортів усіх осіб, що зазначені у замовленні.
Квиток на футбольний поєдинок не допоможе вам легко покинути Україну під час воєнного стану. В’їзд до Шотландії можливий лише за наявності британської візи та з урахуванням усіх чинних законодавчих обмежень для громадян України під час війни.
Збірна України вже у Словенії
Частина національної команди вже розмістилась в Брно, що за 40 кілометрів від Любляни. 1 травня у готель заселився тренерський штаб, який приїхав із України з чотирма футболістами.
Вже наступного дня до "синьо-жовтих" доєднались гравці Шахтаря. До розташування із рядом "гірників" прибув вінгер Михайло Мудрик, який в останньому благодійному матчі донеччан зазнав травми. Вже у збірній футболіст пройде медичне обстеження.
5 травня до команди приєднаються динамівці. Станеться це після благодійного поєдинку Динамо проти швейцарського Базеля.
Набиратимуть форму у спарингах
Під час підготовки підопічні Олександра Петракова проведе ряд контрольних спарингів. Вже відомий перший суперник. Ним стане Боруссія Менхенгладбах. За словами президента УАФ Андрія Павелка, національна команда проведе 4 або 5 товариських ігор.
Підготовка до матчу проти Шотландії триватиме близько місяця. 1 червня Україна зіграє проти шотландців у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо "синьо-жовті" святкуватимуть перемогу, то вже 5 червня зустрінуться з Уельсом у боротьбі за путівку у Катар.