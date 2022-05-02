Степаненко: Они сражаются до конца, до последней капли крови

Один из лидеров сборной Украины рассказал, что прекрасно понимает, почему тренерский штаб команды собрал футболистов еще за месяц до игры против Шотландии. из-за войны чемпионат Украины был досрочно закончен, поэтому игрокам нужен постоянный игровой тонус, чтобы воплотить в реальность план Александра Петракова.

К теме Сборная Украины с Петраковым и 4 футболистами прибыла в Словению

64-летнему наставнику нужно подвести футболистов под один уровень к важному поединку плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Тарас Степаненко пообещал, что команда отдаст все силы на футбольном поле, чтобы порадовать украинцев и наших защитников, мужественно защищающих страну от оккупантов.

Мы прекрасно понимаем, насколько тяжела ситуация в нашей стране. Наши воины защищают страну от российского агрессора, и они сражаются до конца, до последней капли крови. Понятно, что мы, выходя на поле, должны также бороться до последней капли крови, чтобы одержать победу и выйти на чемпионат мира. Наша основная задача – поднять людям настроение и показать, насколько сильна наша Украина,

– рассказал игрок Шахтера.

Кратко о подготовке сборной

Уже 5 мая в расположение национальной команды приедут футболисты Динамо. Несколько позже к сборной присоединятся игроки, выступающие за границей.

Напомним, что подготовку подопечные Петракова проведут в Словении. Отметим, что первая часть делегации, в которую входил тренерский штаб, персонал и четыре футболиста, уже прибыли в Брно, в 40 километрах от Любляны.

"Сине-желтые" уже даже узнали своего первого соперника во время тренировочного сбора. Им станет Боруссия в Менхенгладбах.

Чтобы поехать в Катар, украинцам нужно одержать две победы. Сначала команда Петракова должна победить Шотландию. А уже тогда 5 июня получить победу над Уэльсом.