Юлия Стародубцева – Катержина Синякова 2:0 (6:2, 6:2)

Уроженка Каховки впервые в своей карьере пробилась в основную сетку "тысячника". После уверенного преодоления квалификации, она одержала уже вторую победу в столице Китая, которая стала особенной для нее, сообщает 24 Канал.

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В матче 1/32 финала Юлии противостояла 37-я ракетка мира. Это была вторая очная встреча между соперницами и в ней украинка взяла эффектный реванш.

После счета 1:2 Стародубцева смогла сделать невероятный рывок. Она взяла пять подряд геймов и закрыла уверенно партию – 6:2.

Эта серия продолжилась и во втором сете – украинская теннисистка со старта сделала себе гандикап в три гейма. После этого Синякова смогла сократить счет, а в шестом гейме имела все шансы его сравнять, однако Стародубцева отыграла пять брейк-поинтов и уже не позволяла интриге вернуться в игру – 6:2.

Важно. Для Юлии Стародубцевой эта победа стала самой рейтинговой в карьере. Ранее ее рекордом была победа над 55-й ракеткой мира Диан Парри, которую она переиграла в 1/8 финала на предыдущем турнире в Монастире.

Отметим, что следующей соперницей Юлии Стародубцевой станет победительница пары Кэролайн Доулхайд – Элина Аванесян.