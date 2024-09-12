Диан Парри – Юлия Стародубцева 0:2 (4:6, 4:6)

Накануне 24-летняя теннисистка отпраздновала свою первую победу в основной сетке соревнований тура WTA над Сюзан Ламенс. Теперь же она пробилась в дебютный четвертьфинал на этом уровне, одолев третью сеяную на турнире, пишет 24 Канал.

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В целом этот поединок стал уже четвертым для Юлии в Тунисе. Она начинала свой путь с квалификации, где переиграла Амандин Эсс и Алену Фалей.

В 1/8 финала украинка встречалась с француженкой Парри, действующей 55-й ракеткой мира. Это был их первый очный поединок.

В первом сете соперницы взяли по два стартовых гейма на своей подаче, после чего состоялась серия из трех подряд брейков, два из которых в свой актив записала седьмая ракетка Украины. После этого она в борьбе защитила свою подачу, а уже потом спокойно закрыла партию.

На старте второго сета Стародубцева смогла сделать себе гандикап и повела в счете 3:1. До десятого гейма теннисистки уверенно отстаивали собственные подачи без единого брейк-поинта, а в нем уже состоялась драма, которая стала украшением матча.

При счете 5:4 Юлия вышла подавать на поединок и Парри навязала ей настоящую борьбу. Француженка имела шесть брейк-поинтов, но, к счастью, не реализовала ни одного, зато украинская спортсменка с четвертого матчбола таки закрыла не только партию, но и матч – 6:4.

Смотрите видеообзор матча Парри – Стародубцева

Важно. Эта победа стала самой большой для Юлии Стародубцевой в карьере. До этого она лишь однажды побеждала соперниц из топ-100 – Тамару Корпач (77-ю ракетку мира).

Отметим, что в четвертьфинале украинская теннисистка сыграет с британкой Сонай Картал. Они встречались между собой в квалификации US Open и тогда победу праздновала Стародубцева. Матч состоится 13 сентября.