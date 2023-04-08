Второй год идет полномасштабная военная агрессия России против Украины. Ежедневно украинский народ терпит потери от военной авантюры кремлевского режима.

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На войне против российских окупантов погиб украинский велоатлет Константин Денека. О гибели героя сообщила Федерация велоспорта Украины.

Константин был уроженцем Киева. Он был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.

С началом военной агрессии России встал на защиту своей Родины. Даже во время непродолжительных отпусков Константин не забывал свое любимое дело и посещал соревнования по велоспорту. В сентябре прошлого года он приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города.

Погиб герой в Донецкой области, защищая крепость Бахмут.

Ужасная и болезненная потеря для родных и всего велосообщества Украины. Защищая Бахмут присоединился к небесной защите – велоатлет Костя Денека. Вечная слава воину! Почивай с миром, чемпион,

– говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта Украины.

Напомним, что ранее на фронте погиб легендарный фанат львовских Карпат Тарас Чучман. Он был болельщиком "львов" 25 лет.