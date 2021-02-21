Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко, завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, продолжает поддерживать свою форму.

Владимир Кличко поделился в инстаграме видео со своих спаррингов. Кличко-младший как всегда находится в невероятной физической форме, это хорошо заметно.

К слову: Эвандер Холифилд провел огненную тренировку с Владимиром Кличко: фото

"Ежедневная рутина", – написал Владимир.

Видео с тренировки Владимира Кличко

Владимир Кличко может вернуться в ринг?

Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017-го Владимир объявил о завершении карьеры.

Но до сих пор появляются слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Также сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.