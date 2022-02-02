Станет ли политика на пути матча Украина – Россия: мнение бывшего тренера сине-желтой сборной

Судьба вновь свела сборные Украины и России на Евро-2022 по футзалу. Предстоящий полуфинал будет иметь очень жаркий характер.

Лисенчук: Пусть победит сильнейший

1 февраля определился следующий соперник Украины на пути к финалу Евро-2022. Россия обыграла Грузию и стала оппоненткой "сине-желтых" в полуфинале. Бывший наставник сборной Украины Геннадий Лисенчук поделился своим мнением относительно этого противостояния.

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Под его руководством "сине-желтые" неоднократно встречались с россиянами, а итоговые результаты были не всегда на пользу его подопечных. Специалист аргументировал это тем, что в России быстрее начал развиваться футзал, поэтому оппонент Украины имел больший опыт за своей спиной.

Специалист отметил, что будущее противостояние будет происходить уже во время боевых действий и напряженных отношений между странами. Лисенчук надеется, что это не помешает полуфиналу.

Что касается очередного противостояния, то оно пройдет в сложных условиях. Все же, надеюсь, что политики не помешают его проведению, и пусть победит сильнейший. Верю, что это будет наша сборная,

– сказал бывший тренер украинской сборной.

Отказ от натурализации бразильцев

Полуфинал Евро – 2022 по футзалу Украина-Россия состоится 4 февраля. Начало встречи в 18:00.

Следует отметить, что в составе будущего соперника Украины играет несколько бразильцев. Что не скажешь о нашей национальной команде, в которой выступают исключительно украинцы.

В свое время Лисенчуку советовали пополнить состав несколькими натурализованными бразильцами. Но специалист наотрез отказался от такого предложения. Ведь сборная может добыть желанный результат и без легионеров. Как видим, бывший наставник не ошибся.

Что может принести победу над Россией

Лисенчук искренне радуется за успехи команды во главе с Александром Косенко, который демонстрирует свой высокий класс на тренерском мостике. Он назвал причину, которая позволит украинцам выйти в финал Евро-2022.

Если Украине в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то она сможет склонить чашу весов в свою пользу,

– добавил Лисенчук.

Путь Украины на пути к полуфиналу Евро-2022