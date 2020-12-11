В субботу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится женская эстафета в рамках второго соревновательного дня третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Гонка начнется в 12:45, пишет 24 канал.

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Украинская команда выступит в следующем составе:

1. Дарья Блашко

2. Юлия Джима

3. Валентина Семеренко

4. Елена Пидгрушная

К слову. Неделей ранее в Контиолахти украинская сборная заняла 5 место.

Результаты женского спринта в Хохфильцене

Белоруска Динара Алимбекова начала гонку 21-й и прошла два огневых рубежа чисто. Хороший ход, чистая стрельба и ошибки соперниц привели к первой победе для биатлонистки из Беларуси на этапах Кубка мира.

Украинка Юлия Джима продемонстрировала одну из лучших для себя гонок в новом сезоне. Такой уровень позволил олимпийской чемпионке занять самую высокую позицию в спринте среди украинок – 22 место. Дарья Блашко продолжает демонстрировать хороший уровень – 24.

В зачетную зону не попали сразу три украинки. Валентина Семеренко – 45-я, Екатерина Бех – 58-я. Последней среди украинок стала Вита Семеренко – 69 позиция.