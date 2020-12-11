В австрийском Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 11-го декабря, состоялась женская спринтерская гонка.

Белоруска Динара Алымбекова начала гонку 21-й и прошла два огневых рубежа чисто. Хороший ход, чистая стрельба и ошибки соперниц привели к первой победе для биатлонистки из Беларуси на этапах Кубка мира, пишет 24 канал.

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Почти невероятный финиш выдала Тирил Экхофф, которая стартовала под 85 номером. "Норвежская ракета" с одним промахом смогла ворваться на вторую ступеньку пьедестала. Тройку лидеров тоже с одним промахом замкнула Франциска Пройсс, которая прервала черную полосу без призов для немок.

Результаты

1. Динара Алымбекова (Беларусь)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Франциска Пройсс (Германия)

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22. Юлия Джима (Украина)

24. Дарья Блашко

45. Валентина Семеренко

59. Екатерина Бех

69. Вита Семеренко

Ход гонки для украинок

Первой на старт среди украинок вышла Дарья Блашко, которая стала настоящим открытием первых двух этапов. На первой стрельбе она закрыла все мишени, но уступала соперницам в скорости.

Вторая стрельба Блашко также была идеальной. Правда, украинке нужно прибавить в скорости стрельбы. Около 10 дополнительных секунд Дарья теряла на рубеже.

Следующей из украинок начала свою стрельбу в спринте Валентина Семеренко. Одна из сестер Семеренко справилась с коварным ветром на стрельбище и закрыла все мишени. Олимпийская чемпионка опережала 24-летнюю землячку Блашко аж на 18 секунд после первой стрельбы.

Джима, которая стартовала в гонке третьей среди украинских биатлонисток, также поддержала нули на огневых рубежах.

Похоже, Валентина Семеренко слишком переоценила свои шансы на втором огневом рубеже. Быстрый темп дал последствия – 2 промаха и 300 дополнительных метров дистанции. Сразу на старт вышла ее сестра Вита.

Вторая стрельба ухудшила положение украинских биатлонисток в гонке. Джима также не смогла завершить эту гонку с двумя нулями – один досадный промах. Нельзя не обратить внимание на неплохую скорость Юлии на дистанции.

Предпоследней надежой Украины была Вита Семеренко. Но 34-летняя биатлонистка "посыпалась" на второй стрельбе. Вита решила не отставать от сестры и ошиблась дважды.

Последней на трассу в заснеженном Хохфильцене вышла Екатерина Бех, но опять стрельба подвела украинку. Один промах на первом огневом рубеже сразу отверг небыструю спортсменку из Украины до 60 позиции. После второго огневого рубежа Екатерина добавила в свой актив еще один промах – суммарно две промаха.

Джима продемонстрировала одну из лучших для себя гонок в новом сезоне. Такой уровень позволил олимпийской чемпионке занять наивысшую позицию в спринте среди украинок – 22 место. Блашко продолжает демонстрировать хороший уровень – 24-я. В зачетную зону не попали сразу три украинки. Валентина Семеренко – 45-я, Екатерина Бех – 58. Последней среди украинок стала Вита Семеренко – 69-я позиция.