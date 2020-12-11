У суботу, 12 грудня, в австрійському Хохфільцені відбудеться жіноча естафета в рамках другого змагального дня третього етапу Кубка світу з біатлону.

Гонка розпочнеться о 12:45, пише 24 канал.

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Українська команда виступить в наступному складі:

1. Дарія Блашко

2. Юлія Джима

3. Валентина Семеренко

4. Олена Підгрушна

До слова. Тижднем раніше у Контіолахті українська збірна посіла 5 місце.

Результати жіночого спринту у Хохфільцені

Білоруска Дінара Алімбекова розпочала гонку 21-ю та пройшла два вогневі рубежі чисто. Хороший хід, чиста стрільба та помилки суперниць призвели до першої перемоги для біатлоністки з Білорусі на етапах Кубка світу.

Українка Юлія Джима продемонструвала одну з найкращий для себе гонок у новому сезоні. Такий рівень дозволив олімпійській чемпіонці посісти найвищу позицію у спринті серед українок – 22 місце. Дарія Блашко продовжує демонструвати хороший рівень – 24-та.

У залікову зону не потрапили відразу три українки. Валентина Семеренко – 45-та, Катерина Бех – 58-ма. Останньою серед українок стала Віта Семеренко – 69 позиція.