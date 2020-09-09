УЕФА объявил о том, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены из Афин в штаб-квартиру организации в Ньоне в связи с пандемией COVID-19.

Такое решение принято по итогам переговоров с властями Греции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 1 октября в 19:00, а группового этапа Лиги Европы – 2 октября в 14:00.

Также в рамках мероприятий будут вручены награды лучшим игрокам и тренерам по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кто будет представлять Украину

Среди украинских команд в группе Лиги чемпионов точно сыграет "Шахтер", а вот "Динамо" 15 сентября только предстоит начало битвы за групповой этап в виде матча против АЗ Алкмаар в 3-м раунде квалификации.

В группу Лиги Европы вышла "Заря". "Колос" во 2-м раунде квалификации сыграет с "Арисом", а "Десна" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Кукеса" – "Вольфсбург".