УЄФА оголосив про те, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені з Афін в штаб-квартиру організації в Ньоні в зв'язку з пандемією COVID-19.

Таке рішення прийнято за підсумками переговорів з владою Греції. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня о 19:00, а групового етапу Ліги Європи – 2 жовтня о 14:00.

Також в рамках заходів будуть вручені нагороди найкращим гравцям і тренерам за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Хто пердставлятиме Україну

Серед українських команд в групі Ліги чемпіонів точно зіграє "Шахтар", а ось "Динамо" 15 вересня тільки належить початок битви за груповий етап у вигляді матчу проти АЗ Алкмаар у 3-му раунді кваліфікації.

До групи Ліги Європи вийшла "Зоря". "Колос" у 2-му раунді кваліфікації зіграє з "Арісом", а "Десна" в 3-му раунді зіграє з переможцем пари "Кукеса" – "Вольфсбург".