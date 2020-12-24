Киевское Динамо подтвердило информацию о запуске клубного телеканала.

Клубный канал будет называться "FC Dinamo Kyiv TV" и начнет свою работу в начале 2021 года, сообщает официальный сайт Динамо.

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Телеканал получил лицензию, которая позволяет начать вещание не только на территории Украины, но и за рубежом.

На канале будут показывать аналитические программы и новости, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи, фильмы на спортивную тематику. С февраля будут транслировать матчи первой, молодежной и юношеской команд Динамо.

К слову. "FC Dinamo Kyiv TV" будет транслироваться на украинском и русском языках.