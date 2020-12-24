Динамо подтвердило запуск клубного канала "FC Dynamo Kyiv TV"
Киевское Динамо подтвердило информацию о запуске клубного телеканала.
Клубный канал будет называться "FC Dinamo Kyiv TV" и начнет свою работу в начале 2021 года, сообщает официальный сайт Динамо.
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Телеканал получил лицензию, которая позволяет начать вещание не только на территории Украины, но и за рубежом.
На канале будут показывать аналитические программы и новости, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи, фильмы на спортивную тематику. С февраля будут транслировать матчи первой, молодежной и юношеской команд Динамо.
- Динамо завершило первую часть сезона на первом месте УПЛ. Команда Мирчи Луческу опережает Шахтер на одно очко.
- "Бело-синие" восстановят сезон матчем против Олимпика (предварительная дата – 13 февраля). Также в феврале Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 18-го и 25 февраля.
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