Поединок "Колоса" с "Арисом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы обслужит швейцарский арбитр Лионель Чуди.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать ему будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый рефери – Алессандро Дудич.

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Матч "Арис" - "Колос" состоится 17 сентября в Греции. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени. Это будет дебютная встреча команды из Ковалевки в еврокубках.



Победитель противостояния "Арис" – "Колос" в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с "Риекой".

"Колос" в Лиге Европы

"Колос" участвует в квалификации Лиги Европы по "основному пути". Несмотря на то, что это дебютный еврокубковый сезон для "колосков", украинцы оказались сеяным и попали в группу 7 на 2-й раунд квалификации.

Также в этой группе сеяные команды "Тоттенхэм" и "Хапоэль" Беэр-Шева. Победитель определяется в одном матче, встречи пройдут без зрителей.

Матчи 2-го квалификационного раунда состоятся 17 сентября. Победители выйдут в 3-й раунд квалификации. Всего во втором раунде квалификации участвуют 94 команды.